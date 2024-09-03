Москва, 3 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Коммуникационная платформа для бизнеса VK WorkSpace 3 сентября запустила инструмент для быстрого переноса данных компаний из сторонних сервисов, в том числе писем, календарей, облачных хранилищ, сообщили в пресс-службе VK.

biz. mail.ru/ VK WorkSpace

Отмечается, что компании могут воспользоваться VK WorkSpace для переноса из систем Google, Microsoft и других российских и зарубежных поставщиков. Они смогут переносить за один раз данные до 20 тыс. пользователей. Большинство привычных параметров в сервисах сохранится после миграции — встречи в календаре, письма и систематизация документов в хранилище. Процесс переноса происходит в фоновом режиме, не препятствуя работе команд.

Документы, таблицы и презентации автоматически конвертируются в привычные для работы форматы. Пользователи смогут редактировать их онлайн, а также управлять доступами внутри компании.

Комментируя нововведение, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech Михаил Чижиков отметил, что для компаний стабильная работа внутренних сервисов и команд очень важна.

«Для того чтобы упростить процесс переноса данных, мы реализовали в VK WorkSpace простой и удобный инструмент миграции корпоративных систем. Это поможет бизнесу решить задачи безопасности и надёжного хранения данных, не приостанавливая работу сотрудников», — заявил Чижиков.

Платформа VK WorkSpace включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов.

Как сообщало ИА Регнум, американская корпорация Microsoft в марте 2022 года поддержала введённые против России из-за СВО санкции и объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг на территории страны.

С 15 мая компания ограничила половине российских компаний доступ к своим облачным сервисам. По мнению вице-президента группы компаний Softline Андрея Благоразума, отключения дают российскому IT-рынку возможность расширить продажи отечественных продуктов.

Microsoft 2 сентября ограничила для российских юрлиц доступ к корпоративным облачным подпискам на Microsoft 365. Теперь корпоративным пользователям придётся создать резервные копии всех данных, чтобы избежать потери информации.