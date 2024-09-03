* * экстремистская организация, признана нежелательной в РФ

Москва, 3 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Мордовские силовики провели обыски у членов секты «Фалуньгун» (экстремистская организация, признана нежелательной в России). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Global Look Press

В ходе следственных мероприятий арестован 64-летний И. Максиняев, который организовал и курировал ячейки в Саранске, Аксёнове и Ромоданове.

По части 3 статьи 284.1 УК РФ («Организация деятельности нежелательной иностранной организации») ему грозит до шести лет колонии.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая московский суд отправил под арест лидера секты «Фалуньгун» Наталью Миненкову. В Москве ячейка действовала с 31 июля 2020 года.

«Фалуньгун» была основана в Китае в 1992 году отставным военным Ли Хунчжи. Как сообщают СМИ, эта оккультная организация носила тоталитарный характер. Она была образована на основе увлечения гимнастикой цигун.

В 1999 году ее запретили в Китае из-за случаев помешательства и самоубийств членов организации, их веры в «чудесное исцеление». В июле 2024 года в России были признаны нежелательными шесть американских и одна британская НКО, связанные с «Фалуньгун». Как выяснилось, сектанты связаны с Госдепом США. По версии следствия, филиалы «Фалуньгун» ведут подрывную деятельность по всему миру.