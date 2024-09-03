Баксан, Кабардино-Балкария, 3 сентября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. В городе Баксане в Кабардино-Балкарии 70 человек госпитализированы с острым кишечным отравлением. Об этом 3 сентября сообщил минздрав региона.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В связи с произошедшей вспышкой острой кишечной инфекции в Баксане в медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что находившийся в реанимации подросток 2008 года рождения получил консультацию специалистов федерального центра и переведён в отделение с положительной динамикой.

В минздраве добавили, что состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. При этом большая часть обратившихся находятся на амбулаторном лечении.

По данным прокуратуры региона, всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 детей. Две школы, два детских сада и один колледж приостановили работу.

Как сообщало ИА Регнум, школьница умерла после употребления шаурмы, купленной в одном из кафе в городе Тетюши в Татарстане. 11-летняя девочка почувствовала себя плохо, её сильно тошнило. Через два дня ребёнка госпитализировали в состоянии острого токсического отравления и шока. Врачи пять дней пытались её спасти, но в ночь на 27 августа она скончалась.

По факту смерти ребёнка СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее Роспотребнадзор установил, что в продуктах питания в кафе, где отравилась девочка, нашли кишечную палочку и сальмонеллу.