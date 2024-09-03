Москва, 3 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Специалисты начали работы по реабилитации Перекопского пруда в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы, сообщил 3 сентября заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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«Водоём, расположенный на территории сквера-музея Зюзинской волости между жилыми домами, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет разрушения», — процитировали чиновника на сайте главы города.

Бирюков уточнил, что работы планируют завершить до конца года. Пруд углубят, очистив от 320 куб. м ила, и проведут ремонт береговой полосы протяжённостью 200 м.

Проект реабилитации также предусматривает восстановление покрытия дорожки и лестничных сходов. В завершение у пруда создадут три зоны биоплато, высадив на площади 240 кв. м более 4 тыс. водных растений.