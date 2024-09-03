Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС в Ингушетии
Магас, 3 сентября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских, нёсших службу на стационарном посту ДПС при въезде в Магас. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Ингушетия.
«Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — указано в Telegram-канале ведомства.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Ведётся работа по установлению личности подозреваемого.
Как передавало ИА Регнум, 3 сентября злоумышленник напал на двух инспекторов ДПС и ударил одного из них отвёрткой. Полицейского доставили в больницу Назрани. Нападавшего ликвидировали ответным огнём.
В июле в центре Москвы мужчина напал на сотрудника полиции. Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.