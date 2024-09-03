Магас, 3 сентября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских, нёсших службу на стационарном посту ДПС при въезде в Магас. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Ингушетия.

Кадр из Телеграм — канала

«Назрановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Ведётся работа по установлению личности подозреваемого.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября злоумышленник напал на двух инспекторов ДПС и ударил одного из них отвёрткой. Полицейского доставили в больницу Назрани. Нападавшего ликвидировали ответным огнём.

В июле в центре Москвы мужчина напал на сотрудника полиции. Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.