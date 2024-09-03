Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом 3 сентября назвал республику надёжным союзником и другом.

Софья Сандурская / ТАСС

«Мы сейчас только в ходе переговоров с господином президентом [Ухнаагийном Хурэлсухом] отметили, что Монголия оказалась очень верным, надёжным союзником Советского Союза и России в ходе борьбы с немецким фашизмом в ходе Великой Отечественной войны», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913375" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом

Две страны поддерживают очень близкие, дружеские отношения на протяжении десятилетий, отметил российский лидер. Эти отношения развиваются, между странами растёт товарооборот. Кроме того, Москва и Улан-Батор взаимодействуют по линии парламентов. В 2023 году состоялось первое заседание межпарламентской комиссии.

Президент России подчеркнул, что Москва придаёт очень большое значение этим контактам, и добавил, что прямое взаимодействие между парламентами помогает созданию нормативной базы взаимодействия.

Путин поблагодарил Амарбаясгалана за тёплый приём.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с официальным визитом в Монголию 2 сентября. В аэропорту в его честь был выставлен почётный караул. Визит посвящён 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Переговоры с Хурэлсухом состоялись 3 сентября в узком и широком составе. Путин пригласил монгольского коллегу приехать в Москву в мае будущего года на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент России пригласил Хурэлсуха приехать в Казань на саммит БРИКС. Президент Монголии принял предложение.

Российский лидер 3 сентября также встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.