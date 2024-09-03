Белгород, 3 сентября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В Белгородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали девушку 1994 года рождения, которая намеревалась пересечь границу для вступления в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Андрей Стенин

По данным правоохранителей, подозреваемая поддерживала контакт с представителем запрещённого в России украинского вооружённого формирования и намеревалась также стать его боевиком, чтобы воевать против российских вооружённых сил. От куратора, с которым она держала связь через интернет, ей поступили необходимые инструкции. Заручившись его поддержкой, девушка попыталась пересечь границу и была задержана силовиками.

Ей инкриминируется покушение на государственную измену (часть 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ) и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае гражданина Израиля, планировавшего вступить в ВСУ. Ранее он отрицательно высказывался о проведении спецоперации и о российской политике. Кроме того, задержанный разослал в террористические организации свои данные, чтобы присоединиться к их деятельности против России.

Также до этого в Белгородской области был задержан гражданин России, намеревавшийся принять участие в боевых действиях на стороне Украины в составе террористической организации.