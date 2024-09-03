Москва, 3 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Москве выявили новую схему обмана граждан на фоне роста цен на съём жилья в столице.

Global Look Press

Так, согласно исследованиям, по итогам августа снять квартиру в российских городах-миллионниках можно было за 40 тыс. рублей в среднем (+12,4% к июлю). Сравнение стоимости на ресурсах, предлагающих аренду жилья, также свидетельствует о весомом росте цен за последние несколько месяцев.

Как стало известно ИА Регнум, ситуацией на рынке недвижимости уже воспользовались мошенники. Так, 3 сентября в полицию обратилась Сафия А., которая нашла на сайте объявлений предложение о сдаче двухкомнатной квартиры в районе Марьино за 90 тыс. рублей в месяц. Женщина заинтересовалась объявлением и связалась с его автором. Мужчина не представился, но попросил Сафию продолжить общение в одном из мессенджеров. В ходе переписки мужчина даже согласился снизить цену на аренду до 80 тыс. рублей. При этом он рассказал, что сам якобы проживает за рубежом, и оплату за квартиру ежемесечно надо будет проводить через сайт бронирования ostrovok.ru.

После этого женщина получила ссылку якобы с подтверждением бронирования квартиры на период с 4 сентября по 4 октября и произвела оплату на полную сумму аренды.

«В чеке было указано, что она оплатила интерактивную ставку», — отметил собеседник ИА Регнум.

Сафия попыталась снова связаться с «хозяином» квартиры, ей прислали адрес и «инструкцию», а затем мужчина более не отвечал на сообщения. Приехав по адресу квартиры, которую женщина якобы сняла, она обнаружила, что там проживает пожилая пара и никому жильё они не сдают.

Сафия поняла, что стала жертвой мошенников, и попыталась заблокировать банковскую транзакцию, но уже было поздно. Ущерб составил 80 тыс. рублей. Полиция начала проверку.

Ранее 3 сентября в ходе ВЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал несколько самых распространённых мошеннических схем. По его словам, чаще всего аферисты звонят по телефону и обращаются к жертвам через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов или Центробанка России, требуя перевести деньги на якобы безопасные счета.