Москва, 3 сентября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Экс-сотрудникам «Военно-строительной компании» (ВСК), находящейся в подчинении Минобороны России, предъявили обвинения во взятках и злоупотреблении полномочиями, сообщила во вторник, 3 сентября, пресс-служба Главного военного следственного управления РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС

По делу проходят бывший замруководителя департамента строительства Сергей Горский, экс-глава строительного управления по Западному военному округу Максим Головков и бывший руководитель проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрий Сюртуков.

«Указанные лица в составе организованной группы получили от генерального директора компании-подрядчика взятку в размере более 13 млн рублей за согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военных следственных органов.

Отмечается, что полученные деньги злоумышленники в том числе использовали для выплат за покровительство и попустительство на службе при исполнении договора субподряда на возведение клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Размер необоснованного аванса, выданного подрядчику, составил более 1,3 млрд рублей.

Фигуранты дела сотрудничают со следователями и дают признательные показания, подчеркнули в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в июле суд постановил арестовать бывшего главу ВСК Андрея Белкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. У следствия возникли вопросы по работе ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которое он возглавлял до 2021 года.

В августе арестовали бывшего руководителя филиала ВСК «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова. Он также проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.