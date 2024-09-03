Москва, 3 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Для семей участников специальной военной операции на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» подготовили специальную программу, в которую входят игры, мастер-классы и спортивные состязания. Об этом 3 сентября сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

«Здесь проходят увлекательные занятия в арт-студиях, спортивные мероприятия и другие события, посвященные культурному развитию города. Взрослые и дети из семей участников СВО стали почетными гостями на Тверском бульваре», — говорится в публикации.

В будние дни на Тверском бульваре с 14:00 до 16:30 организуют мероприятия в арт-студии, архитектурном цехе, детском, семейном и спортивных пространствах. Там можно поиграть в настольные игры. Также работает трасса для радиоуправляемых машинок, где проводят состязания.

Интерес у посетителей вызывают викторины, где можно получить ценный приз, а также творческие занятия в дизайн-студии. Кроме того, в арт-студии проводят чаепитие с дегустацией разных сортов чая.

Мероприятия для семей участников спецоперации будут идти 8 сентября, пока работает форум «Территория будущего. Москва 2030». Уточнить расписание можно на сайте фестиваля.