Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:00 — ИА Регнум. ДОМ.РФ и «РусГидро» вместе будут работать над совершенствованием методики расчёта углеродного следа зданий и объектов инфраструктуры в течение всего их жизненного цикла. Вместе компании повысят точность оценки выбросов при потреблении электрической и тепловой энергии, следует из соглашения, подписанного на Восточном экономическом форуме.

Юрий Смитюк/ТАСС

Документ также предусматривает совместное формирование прогнозов по изменению доли возобновляемых и низкоуглеводных источников энергии в энергетическом балансе, оценки влияния этих изменений на углеродный след строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, стороны договорились развивать рынок углеродных единиц в России.

«Сокращение воздействия на окружающую среду, повышение собственной энергоэффективности — неотъемлемая часть ответственного бизнеса», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко. По его словам, для успешной декарбонизации также требуются прозрачная и объективная система оценки климатических проектов, постоянное развитие методологических подходов. «В этом плане нам интересно не просто обменяться экспертизой с «РусГидро», но и вместе предложить скоординированный ответ на современные вызовы», — подчеркнул Федорко.

Кроме того, компании планируют продолжить сотрудничество на рынках капитала. Банк ДОМ.РФ в октябре 2023 года уже участвовал в качестве организатора размещения облигаций «РусГидро» объёмом 30 млрд рублей. На данный момент также прорабатывается возможность структурирования совместного ESG-выпуска облигаций.