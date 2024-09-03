Москва, 3 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В Москве неизвестный на электросамокате сбил коляску с четырёхмесячным ребёнком и скрылся, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл на улице Поляны 2 сентября. Как рассказала мать ребёнка, самокатчик наехал на коляску возле её дома. Женщина обратилась в полицию и попросила разыскать нарушителя, чтобы он получил наказание в соответсвии с законодательством. Правоохранители начали проверку. Данные о состоянии ребёнка после наезда электросамоката не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении 21-летнего задержанного возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 286 УК РФ).