Санкт-Петербург, 3 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», академик Игорь Спасский скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщила 3 сентября пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Алексей Даничев/ РИА Новости

«Наша страна понесла большую утрату. Ушёл из жизни Игорь Дмитриевич Спасский — легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и её военно-морской мощи», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что Спасский являлся одним из очень редких людей, знания и талант которых направляли развитие целой отрасли, определяя её будущее и обеспечивая безопасность страны. С именем конструктора связаны ставшие основой стратегического потенциала ВМФ России проекты, а бюро морской техники «Рубин» под его руководством стало символом надёжности и инноваций.

При этом академик сохранял коллектив единомышленников и передавал им свой бесценный опыт, также сформировав целую школу ученых и конструкторов, продолжающих его дело, добавляется в сообщении.

В правительстве Петербурга также выразили искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам и соратникам Спасского.

Спасский родился 2 августа 1926 года в подмосковном Богородске (в настоящее время — Ногинск) и в 1949 году окончил Военно-морское инженерного училище им. Ф. Э. Дзержинского. После этого начал служить во флоте и уже с 1950 года начал принимать участие в разработке подлодок.

В 1953 году пришёл работать в ЦКБ МТ «Рубин», в котором в 1983 году стал генеральным конструктором. Под его руководством было создано порядка 200 советских и российских подводных лодок. Спасский является Героем России, Героем Социалистического Труда и почётным гражданином Санкт-Петербурга. Он награждён двумя орденами Ленина (1970, 1978), орденом Октябрьской Революции (1986), двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002) и Почёта (2010).