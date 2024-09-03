Москва, 3 сентября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Курс криптовалюты Telegram Toncoin 3 сентября из-за сбоя на сайте Coinmarketcap упал на 98%, следует из данных CoinMarketCap и Binance.

Rafael Henrique/Global Look Press

Он обрушился до $0,3. К 11:36 мск цена Toncoin на CoinMarketCap восстановилась. К 12:48 мск курс выровнялся до $5,19.

«CoinMarketCap в настоящее время испытывает проблемы с ценовым потоком для TON. Они работают над устранением проблемы. Другие агрегаторы и биржи работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе TON.

Сбой не сказался на рыночном курсе криптовалюты. При этом он повлиял на работу ряда криптосервисов, использующих данные о цене с Coinmarketcap.

Запущенная в 2018 году создателем Telegram Павлом Дуровым Toncoin используется в сетевых операциях, транзакциях и играх.

Бизнесмена в конце августа задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже, обвинили в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюрьмы, и заключили под стражу. 28 августа Дурова освободили под надзор с залогом в размере в €5 млн.

После ареста Дурова работа сети TON дважды приостанавливалась на несколько часов.