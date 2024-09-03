Магас, 3 сентября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В Ингушетии неизвестный напал на сотрудника ДПС, дежурившего на посту, и ранил его. Злоумышленника ликвидировали.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Странный мужчина подошёл к полицейскому посту в Магасе, перебежал через дорогу и бросился с отверткой на двух инспекторов», — сообщил 3 сентября Telegram-канал «112».

По информации журналистов злоумышленник успел ранить сержанта Магомеда Хакиева. Его напарник открыл огонь по нападавшему, преступник погиб.

Пострадавшего инспектора госпитализировали, он получил проникающее ранение живота. Его жизни угрозы нет. Личность нападавшего пока не установили.

Как передавало ИА Регнум, в центре Москвы в июле мужчина напал на сотрудника полиции. Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.

Также в июле сотрудники ФСБ задержали в городе Каспийске в Дагестане троих местных жителей, готовившихся убивать правоохранителей. Злоумышленники признались на допросе, что входят в запрещённую в России международную террористическую организацию.