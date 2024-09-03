Москва, 3 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Участники заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами отметили высокую популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) среди москвичей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

По словам политолога, заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александра Асафова, популярность ДЭГ подтверждается данными исследований.

«Так, по данным исследовательской группы Russian Field, 61% жителей города планирует голосовать на предстоящих выборах дистанционно», — сказал политолог.

Кроме того, он отметил тот факт, что интерес к дистанционному голосованию особенно высок среди молодежи от 18 до 26 лет и среди людей в возрасте от 27 до 34 лет. В этих возрастных группах голосовать онлайн планируют 79% и 77% опрошенных, соответственно.

«Очное голосование, в свою очередь, чаще выбирают москвичи старше 60 лет», — рассказал Асафов. Он добавил, что при этом результаты исследования показывают высокую осведомленность респондентов о заявительном порядке для голосования бумажным бюллетенем.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко напомнил, что из-за популярности ДЭГ может возникнуть электронная очередь.

«Это нормальная, штатная работа системы, такие очереди мы часто наблюдаем, например, в банках», — пояснил он.

В случае возникновения очереди он предложил немного подождать или проголосовать чуть позже. «Все, кто хочет проголосовать онлайн, смогут это сделать», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.