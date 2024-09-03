Куала-Лумпур, 3 сентября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) объявит об интересе своей страны к вступлению в БРИКС. Об этом говорится в заявлении МИД Малайзии.

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«Премьер-министр также повторно выразит интерес Малайзии к присоединению к БРИКС во время беседы с президентом Путиным, возглавляющим председательство в БРИКС в 2024 году», — отмечает малайзийское внешнеполитическое ведомство.

Также ожидается, что лидеры двух государств обменяются мнениями по российско-украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, Ибрагим и Путин обсудят сотрудничество в контексте диалогового партнерства АСЕАН-Россия.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Малайзия официально заявила о своём желании присоединиться к БРИКС и направила России соответствующее письмо.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Путин выступит на пленарном заседании и проведёт ряд международных встреч, в том числе с Анваром Ибрагимом, а также заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александаром Вулином.