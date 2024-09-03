Москва, 3 сентября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Москву не интересуют мнения маргинальных политиков, призывающих Китай потребовать от России «вернуть» часть дальневосточных территорий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 сентября в ответ на слова главы администрации Китайского Тайбэя (Тайваня) Лая Циндэ.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Она напомнила, что Россия и Китай 16 июля 2001 года подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором говорится об отказе государств от каких-либо территориальных претензий друг к другу. Точку в урегулировании вопроса поставило дополнительное соглашение о восточной части российско-китайской границы.

Захарова также подчеркнула, что Россия признаёт принцип одного Китая и считает единственной законной властью страны правительство КНР. В связи с этим выступление главы тайваньской администрации не имеют никакого отношения к официальным заявлениям Пекина. Тайбэю не следует переоценивать себя и заглядывается на чужое, добавила она.

«Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас. Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может «лаять» сколько угодно», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что подобные заявления Лая Циндэ не принесут ничего хорошего ни ему, ни населению Тайваня. Дипломат рекомендовала политику больше внимания посвящать острову и занять конструктивную позицию к предложениям КНР о мирной интеграции с материковым Китаем.

«Уверены, что такую же позицию занимают наши друзья в Пекине», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября Лай Циндэ упрекнул власти Китая, что они заявляют о стремлении восстановить территориальную целостность страны, пытаясь получить контроль над Тайванем, но не требуют «вернуть» земли от России. По его мнению, КНР следует добиваться получения территорий вдоль реки Амур, которые отошли Москве на основании Айгунского договора, подписанного в 1858 году.

Президент РФ Владимир Путин в июне заявил, что отношения России и Китая не ситуационные, а основаны на глубинных интересах. Пекин остаётся основным экономическим партнёром Москвы, подчеркнул глава государства.