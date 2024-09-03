Мелитополь, 3 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Российские войска 3 сентября нанесли ракетный удар по Полтавскому военному институту связи, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи специализировалось на подготовке личного состава для ВСУ по направлениям радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи ВСУшников», — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

Потери противника исчисляются сотнями, добавил он.

Минобороны РФ не сообщало о нанесении ракетного удара по Полтавскому военному училищу ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за минувшие сутки нанесли удары по позициям украинской армии в Харьковской области в районах Дергачей и Волчанска, а также возле села Липцы. Также ВС РФ разбомбили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области.

В Сумской области военные группировки российских войск «Север» уничтожили точным ударом боевую машину РСЗО Vampire вместе с расчётом. При этом они использовали высокоточный снаряд «Краснополь».