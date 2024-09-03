Рогов: ВС России ударили ракетами по Полтавскому военному институту связи
Мелитополь, 3 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Российские войска 3 сентября нанесли ракетный удар по Полтавскому военному институту связи, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи специализировалось на подготовке личного состава для ВСУ по направлениям радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи ВСУшников», — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.
Потери противника исчисляются сотнями, добавил он.
Минобороны РФ не сообщало о нанесении ракетного удара по Полтавскому военному училищу ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные за минувшие сутки нанесли удары по позициям украинской армии в Харьковской области в районах Дергачей и Волчанска, а также возле села Липцы. Также ВС РФ разбомбили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области.
В Сумской области военные группировки российских войск «Север» уничтожили точным ударом боевую машину РСЗО Vampire вместе с расчётом. При этом они использовали высокоточный снаряд «Краснополь».