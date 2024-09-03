Санкт-Петербург, 3 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Академик Игорь Спасский, работавший генеральным конструктором Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», умер на 99-м году жизни. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Дмитрий Гусарин/ТАСС

«Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский — легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и её военно-морской мощи», — заявили в Telegram-канале правительства.

Его знания и талант определяли будущее целой отрасли и обеспечивали безопасности государства. Он разрабатывал проекты, которые стали основой стратегического потенциала Военно-морского флота России. Благодаря его руководству предприятие «Рубин» стало символом надёжности и инноваций, говорится в некрологе.

Отмечается, что Спасский также создал школу учёных, которые в настоящее время продолжают его дело.

Игорь Спасский родился 2 августа 1926 года в подмосковном Богородске (в настоящее время — Ногинск). В 1949 году окончил Военно-морское инженерного училище им. Ф. Э. Дзержинского и отправился служить на флот. Уже в 1950 году они начал участвовать в разработке подводных лодок.

В ЦКБ М «Рубин» Спасский работал с 1953 года, стал генеральным конструктором в 1974 году. Под его руководством разработали около 200 советских и российских подлодок. Он получил звания Героя России, Героя Социалистического Труда, и почётного гражданина Санкт-Петербурга.