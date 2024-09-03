Москва, 3 сентября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Мошенники звонят по телефону и обращаются к жертвам через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов или Центробанка России, требуя перевести деньги на якобы безопасный счёт. Об этих двух самых популярных и опасных схемах злоумышленников рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, мошенники либо запрашивают данные карты, пароли из смс и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно совершать переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов.

«Злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», — заявил он «РИА Новости».

Россиян также предупредили, что мошенники стали использовать дипфейки в уже известных схемах взломов аккаунтов в качестве дополнительного инструмента убеждения, например, при взломе аккаунта родственника или друга.

Как сообщало ИА Регнум, в августе россиян предупредили о новой мошеннической схеме, которая основана на установке или замене счётчиков для взлома аккаунта на «Госуслугах». Так, аферисты от лица сотрудников «Россетей» пытаются убедить граждан заменить либо поставить счётчики. После этого они запрашивают данные для входа в «Госуслуги».

В августе россиян также предупредили о том, что мошенники выдают себя за сотрудников Госархива, чтобы получить от граждан доступ к цифровым сервисам. Злоумышленники убеждают пользователя в наличии неких невостребованных писем, данные об отправителях которых утеряны. Адресата просят забрать их в отделении МФЦ или «Почты России», после чего предлагают записаться онлайн, чтобы не стоять в очереди на месте.

Ещё одна мошенническая схема связана с арендой банковских карт у так называемых дропов. Если ранее злоумышленники выкупали карты и избавлялись от них после совершения транзакций, то теперь они пытаются сделать соучастниками изначальных владельцев карт.