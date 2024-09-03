Уфа, 3 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. У иностранных студентов появилась возможность продолжить обучение в магистратуре. Программу по направлению «Нефтегазовое дело» (Petroleum Engineering) на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) открыл Научный институт «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» открыла в Уфе программу магистратуры для иностранных студентов

Первыми участниками программы стали 10 студентов из Египта, Нигерии и Камеруна. Занятия на английском языке будут вести специалисты «Роснефти» совместно с преподавателями вуза. Студентов ознакомят с инновационными технологиями бурения скважин, обучат проектированию, разработке и добыче на нефтяных и газовых месторождениях на суше и шельфе, работе в цифровых программных продуктах «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» открыла в Уфе программу магистратуры для иностранных студентов

Уфимский институт «Роснефти» уже открыл 11 базовых и выпускающих кафедр в ведущих вузах Республики Башкортостан — УУНиТ и УГНТУ. Лучшие студенты получают приглашение пройти практику и оплачиваемую стажировку. В этом году сотрудниками института стали более 40 выпускников. В своих дипломных работах они предложили инновационные решения производственных задач.