Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Монголия на протяжении десятилетий остаётся дружественной страной и союзником России. Об этом 3 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.

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По словам Путина, ему приятно находится в дружественной Монголии и вместе с её народом отметить общие победы на реке Халхин-Гол. Страна поддерживала Советский Союз в борьбе с нацизмом и милитаризмом.

«На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — отметил российский президент.

Он добавил, что Москва придаёт большое значение взаимодействию по линии парламентов, которое в нынешних реалиях дополняет контакты между органами исполнительной власти.

Как сообщало ИА Регнум, Путин вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. В рамках поездки российский лидер примет участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол.

3 сентября Путин уже провёл переговоры в узком и широком составе с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также побеседовал с премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В ходе встречи президент Монголии принял предложение российского лидера об участии во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая состоится в Казани в октябре. Президент России также пригласил Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией.