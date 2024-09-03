Москва, 3 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Сотрудника и гражданского служащего Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово заподозрили в мошенничестве. Об этом 3 сентября сообщили в столичном управлении МВД.

Global Look Press

«Оперативниками выявлены факты противоправной деятельности персонала Центра временного содержания иностранных граждан. Вольнонаёмный работник и гражданский служащий подозреваются в совершении мошенничества», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что в настоящее время идёт расследование всех обстоятельств и выявление других причастных к противоправной деятельности.

Установлено, что к мошенничеству могут быть причастны инспектор фонда отделения по документированию иностранных граждан и делопроизводитель канцелярии ЦВСИГ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово начались обыски по делу о мошенничестве. Сотрудники предлагали за взятку помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения составляли до 30 тыс. рублей.