Берлин, 3 сентября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Зимой на всей территории Украины могут продолжиться отключения электричества, что вынудит людей массово покидать страну. Об этом 3 сентября написало немецкое издание Die Welt.

Global Look Press

В стране уже проводятся веерные отключения электроэнергии. В летний период они доставляют меньший дискомфорт и проблемными становятся лишь для складских помещений и холодильных установок.

«Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. <…> Начнётся массовое бегство миллионов людей», — указано в материале.

Издание подчеркивает, что на Украине в настоящее время сохраняется лишь половина производственных мощностей энергии, и к зиме ситуация может серьёзно ухудшиться.

Ранее, 31 августа, агентство Bloomberg предположило, что из-за проблем с электроэнергией Украину могут покинуть ещё 400 тыс. человек. Отмечалось, что местные власти усугубили ситуацию, почти в два раза подняв тарифы на электроэнергию в июне. Также ускорить потерю доверия населения к правительству может неспособность обеспечить рост мощностей.

По словам американского политолога Джона Миршаймера, за время конфликта Украина лишилась от 50 до 90% электросетей, и ближайшей зимой это приведёт к катастрофическим последствиям.

3 сентября с поста главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» был уволен Владимир Кудрицкий. По сообщениям украинских СМИ, причиной увольнения стала плохая защита энергообъектов страны. В июне он заявил, что для восстановления повреждённых украинских электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. В стране повреждена либо уничтожена почти половина всех доступных мощностей по производству электроэнергии, уточнил Кудрицкий.

В апреле президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, отметил глава государства.