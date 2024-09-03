Москва, 3 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за сутки в приграничных районах Курской области до 400 бойцов. Об этом 3 сентября сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется что также украинская армия потеряла за это время на курском направлении три артиллерийских орудия, одну пусковую установку реактивной системы залпового огня, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, станцию радиоэлектронной борьбы, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 сентября военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) остановили продвижение колонны украинских боевиков в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны РФ, бойцы российской морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне противника, разгромили её и полностью остановили продвижение врага.

Армия России 2 сентября нанесла удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по танку ВСУ в приграничном районе Курской области. Перед этим морпехи 810-й бригады ЧФ захватили на курском направлении два американских броневика Stryker и один канадский броневик Roshel Senator, зайдя в тыл к украинским формированиям.

Украинские боевики с 6 августа начали атаку на Курскую область. Российские военные остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ пройти вглубь территории РФ.