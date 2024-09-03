Китай, 3 сентября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. На востоке Китая автобус врезался в группу учеников и родителей возле ворот школы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Кадр из видео

По данным местной полиции, инцидент произошёл около 7:30 утра (2:30 мск) 3 сентября в городе Тайане в провинции Шаньдун. Транспортное средство, перевозившее школьников, потеряло управление на Т-образном перекрёстке.

В результате погибли по меньшей мере 11 человек ― шестеро родителей и пятеро детей. Ещё 13 человек получили ранения. Один из раненых находится в критическом состоянии.

В школе государственному новостному изданию China Newsweek заявили, что автобус принадлежит не учебному учреждению, а сторонней компании. Какой именно, не уточняется.

Водителя автобуса задержали, полиция начала расследование причин ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа автобус с 35 пассажирами, следовавший из Ыспарты в Анталью, попал в ДТП на юге Турции. Авария произошла около 02:15 (время совпадает с московским) в районе города Бурдур. Водитель транспортного средства не смог вписаться в поворот, автобус перевернулся. Пострадали 13 человек, восемь из них госпитализировали.

20 марта в китайской провинции Шанси как минимум 14 человек погибли, ещё 37 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла на высокоскоростной автотрассе. В момент ДТП в автобусе находился 51 человек. Водитель транспортного средства по неустановленной причине допустил столкновение со стенкой тоннеля.