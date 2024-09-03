Москва, 3 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Стало известно, что брат-близнец одного из новых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова также имеет гражданство РФ и проходил срочную службу в российской армии. Сейчас Хасан Хамидов учится и работает в Москве на железной дороге. Об этом он сам рассказал ИА Регнум.

Личный архив Хусейн и Хасан Хамидовы во время службы в армии

Журналисты связались с семьёй 27-летнего Хусейна Хамидова. Его 54-летний отец Абдурасул Хамидов рассказал, как жила его семья до задержания сына.

«Мы уже давно живём в России, я переехал первый и документы получил раньше всех, потом мои дети Хусейн и Хасан получили паспорта, они у нас близнецы. Им было по 17 лет, когда им дали российские паспорта. В 18 лет они их поменяли и пошли служить в армию. Моя супруга получила документы последней», — объяснил мужчина.

Хасан рассказал, что после армии братья разъехались по разным городам.

«После того как мы стали гражданами России, мы с братом пошли служить в армию, служили во Владивостоке. Затем я уехал в Москву, я работаю и учусь в АО РЖД на монтёра путей. А родители и брат остались жить в Екатеринбурге. Хусейн снимал квартиру отдельно от родителей и работал в официально в «Озоне» грузчиком», — говорит брат-близнец обвиняемого Хасан.

Глава семейства Абдурасул высказал свою версию, как его сын стал новым фигурантом в деле о теракте.

«Он жил один сначала, но снимать квартиру одному ему было сложно, и он сказал мне, что собирается подселить к себе квартирантов, чтобы разделить аренду. Он нашёл нескольких ребят, они жали с ним несколько месяцев. Иногда бывали дома, а иногда куда-то уезжали. Но Хасан не привык лезть в чужие дела, просто помогал, если просили что-то купить или перевести денег. А потом оказалось, что они занимались какими-то плохими делами. Но это стало понятно, когда они в очередной раз куда-то уехали и их задержали в Дагестане», — рассказал Абдурасул Хамидов.

Родители узнали о задержании сына не сразу. Прошло несколько дней с тех пор, как Хасан перестал выходить на связь с родителями и братом. Мать мужчины забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Там родителям сообщили, что Хасана увезли в Дагестан для проведения следственных действий. Отец полетел следом за сыном, только прибыв на место, он узнал, насколько страшные обвинения выдвигают против Хасана.

«Я был там на суде, разговаривал со следователем, мне сказали, что Хасан покупал сим-карты для этих своих квартирантов и помогал им обналичивать деньги через банкомат. Я уверен, что он даже не задумывался, чем могут заниматься эти люди, а просто хотел помочь», — сказал мужчина.

Задержанный в ходе расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов уже несколько месяцев находится в СИЗО. 29 августа Басманный районный суд Москвы продлил заключение под стражей ему и четырём другим новым фигурантам дела ещё на 3 месяца. В пресс-релизе суда впервые были озвучены их имена. Ими оказались Гадоев Шахромджон, Исмаилов Зубайдулло, Солиев Мустаким, Солиев Умеджон и Хамидов Хусейн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы. В результате теракта погибли 144 человека, среди них 6 детей. Ещё более 500 человек пострадали. Концертный зал был полностью уничтожен пожаром. Четырёх мужчин, подозреваемых в непосредственном совершении атаки, задержали 23 марта в Брянской области. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следствие продолжается.