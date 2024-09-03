Амстердам, 3 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Нидерландская партия «Форум за демократию», ориентированная на крайне правые взгляды, призывает страну немедленно прекратить поддерживать Украину. Об этом партия заявила в соцсети X.

Axel Heimken/Global Look Press

В партии отметили, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пообещал Украине поддержку и приверженность. По мнению членов партии, это неприемлемо, после того как в прошлом месяце стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично санкционировал атаку на «Северные потоки», на энергетическую инфраструктуру Нидерландов.

«Это неприемлемо <…> Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины», — призвала партия.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что поставляемые Киеву истребители F-16 могут использоваться для нанесения ударов над территорией России. При этом он подчеркнул, что речь идёт о том, что удары не должны быть направлены против гражданских объектов.

Президент России Владимир Путин заявил в октябре 2023 года, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю. Российский лидер 2 сентября текущего года в очередной раз подтвердил готовность российской стороны к мирным переговорам по Украине, если киевский режим захочет этого не на словах, а на деле.