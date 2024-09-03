Москва, 3 сентября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Минюст России в скором времени отменит все формально действующие правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, введённые до 12 декабря 1991 года. Об этом 3 сентября заявил на коллегии ведомства сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Не отменяются только советские акты, принятые органами юстиции совместно с другими ведомствами, и акты, содержащие сведения для служебного пользования и составляющие государственную тайну», — заявил он.

Чуйченко отметил, что проект соответствующего приказа Минюста РФ уже готов, документ подпишут в скором времени. По мнению министра, опыт ведомства по «расчистке» массива документов могут взять на вооружение другие ведомства.

Министерство стремится к упорядочиванию всего массива правовых актов на принципиально более качественном уровне, подчеркнул Чуйченко. За год получилось отсечь почти все ведомственные акты, утратившие силу. Работу по актуализации документов планируется завершить до конца года.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что в 1990-е годы в России приняли законы, которые заложили основы государственности. Они стали ориентирами, и в этом их ценность.

Глава государства также назвал главным в Конституции РФ защиту интересов граждан. При этом Основной закон является живым является живым организмом, а потому в него внесли правки о защите традиционных ценностей, реагируя на быстрые изменения ситуации в стране и мире, подчеркнул Путин.