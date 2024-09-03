Москва, 3 сентября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отдаёт себе отчёт, откуда на самом деле идёт главная угроза для Курской АЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Владимир Гердо/ТАСС Рафаэль Гросси

Он назвал Гросси хорошо информированным и «совсем не глупым» человеком. При этом глава МАГАТЭ обязан выполнять устав ООН.

«Конечно, в обычном общении, в обсуждении, что называется, без телекамер он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что происходит и откуда направлена основная угроза», — заявил Лихачёв в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По мнению главы «Ростатома», Гросси сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС. Он выразил надежду на то, что глава МАГАТЭ донесёт свою точку зрения до украинского руководства.

По словам Лихачёва, хороших новостей, касающихся ситуации на Курской АЭС, нет. Общее настроение на станции тревожное. Сегодня АЭС работает в штатном режиме. Два блока выведены из эксплуатации, четвёртый находится на плановом ремонте. Третий блок работает на полную мощность. Глава «Ростатома» подчеркнул, что этот блок является очень важным узлом для энергоснабжения Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, Гросси 27 августа прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и оценить обстановку. Посетив станцию, он рассказал журналистам, что видел следы от атак беспилотников ВСУ, и заявил о недопустимости ударов по атомному объекту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Гросси прекрасно понимает, кто наносит удар по станции. По словам представителя Кремля, вина Киева в нагнетании ядерной угрозы очевидна.