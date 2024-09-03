Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. На центральной площади Сухэ-Батора в столице Монголии 3 сентября состоялась церемония встречи президента России Владимира Путина. Российского лидера у Государственного дворца с памятником Чингисхана ждали почётный караул и конная гвардия в монгольских доспехах.

Kremlin Pool/Global Look Press

Путин приехал в «Аурусе». Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух лично встретил высокопоставленного гостя. Главы государств поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись несколькими репликами. Затем президенты двух стран поднялись на подиум, после чего оркестр сыграл гимны России и Монголии. После прохода лидеров государств вдоль почетного караула военные промаршировали по площади, а Путин и Хурэлсух представили свои делегации и затем прошли во дворец.

После церемонии встречи и совместного фотографирования началась беседа глав двух государств, а затем российско-монгольские переговоры. Перед этим Путин оставил запись в книге почётных гостей в Государственном дворце в Улан-Баторе. Российский лидер поздравил Монголию с 85-летием победы на Халхин-Голе.

Как сообщало ИА Регнум, Путин вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. На следующий день он и Хурэлсух провели беседу в узком составе.

В ходе встречи президент Монголии принял предложение российского лидера об участии во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая состоится в Казани в октябре. Президент России также пригласил Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией.

Лидеры государств обсудили экономические и политические вопросы, а также активное сотрудничество стран. Путин отметил, что Россия и Монголия развивают торговлю, несмотря ни на какие трудности. Коммерческие расчёты между двумя странами почти полностью перешли на валюты, которые стали альтернативой доллару и евро, подчеркнул российский президент.

В рамках поездки Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Также президент встретился с председателем парламента Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Визит Путина в Монголию продлится со 2 по 3 сентября. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.