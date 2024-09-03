Москва, 3 сентября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Уголовное дело о поставках некачественных бронежилетов для Министерства обороны на сумму более 2 млрд рублей объединили с делом о даче взятки. Об этом 3 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Следственный комитет 3 апреля возбудил уголовное дело в отношении руководителей ООО «ГК «Пикет» по факту хищения средств при реализации госконтракта на поставку бронежилетов.

Теперь в расследовании этого дела появилась новая статья о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Ранее, 2 сентября, в деле о поставке в Вооружённые силы России некачественных бронежилетов появились четыре новых фигуранта. Так, по ч. 5 ст. 291 УК РФ проходят Астапенко Виктор, Ермакова Александра, Портянников Вячеслав и Семенихин Сергей.

До этого, 1 сентября, свидетели подтвердили причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов для нужд российской армии. Так, Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, «ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей в рамках соглашения, которое предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников СВО. Фигуранты дела потратили полученные деньги на покупку недвижимости, а поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям контракта.