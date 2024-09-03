Вашингтон, 3 сентября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Лучшие из пилотов украинской армии погибли ещё до передачи Киеву Западом истребителей F-16. Об этом 2 сентября сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«К тому моменту, когда страна получила самолёты F-16, многие лучшие украинские пилоты, как лётчик с позывным Juice, уже погибли», — говорится в публикации.

Авторы статьи назвали в числе таких украинских лётчиков Алексея Меся, который погиб во время полёта на F-16 на прошлой неделе, а также Андрея Пильщикова, погибшего в ходе тренировочного полёта ещё в августе 2023 года.

Уточняется, что оба пилота были участниками встречи с американскими сенаторами в июне 2022 года и являлись активными сторонниками передачи Киеву F-16.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа генштаб украинской армии признал потерю одного из поставленных Киеву F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. При этом крушение произошло через несколько недель после передачи украинским военным американских самолётов.

По информации The Wall Street Journal, за штурвалом этого истребителя находился пилот Алексей Месь, один из первых прошедший курс по управлению F-16 и незадолго перед этим вернувшийся на Украину после двухмесячного обучения в США.

Депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая 30 августа заявила, что командование украинских формирований пыталось скрыть данные о том, что один из истребителей F-16 сбили военные Вооружённых сил Украины (ВСУ). По её словам, системы ПВО украинской армии как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке.

Военный эксперт Драго Боснич 31 августа назвал серьёзной потерей для киевского режима гибель лётчика F-16. По его мнению, на должную подготовку пилотов требуются годы, особенно если существует доктринальный и технологический (или даже языковой) барьер.