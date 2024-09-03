Владивосток, 3 сентября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В России по итогам года рост производства в обрабатывающей промышленности может выйти на уровень 6,8%, заявил 3 сентября первый вице-премьер Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Денис Мантуров

Он напомнил, что ранее в этой отрасли прогнозировался рост более 5% по итогам года.

«Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%», — сообщил Мантуров.

Президент России Владимир Путин 26 августа заявил, что промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в России «чувствуют себя в целом уверенно», трудовые коллективы работают стабильно и строят большие планы.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня во Владивостоке открылся девятый Восточный экономический форум. Мероприятия ВЭФ проходят на территории Дальневосточного федерального университета. С российской стороны в нём примут участие шесть вице-премьеров, генеральный прокурор, 11 министров, девять глав федеральных агентств.

Путин примет участие в ВЭФ 4–5 сентября. На следующий день, 6 сентября, форум завершит работу.