Мантуров: обрабатывающая промышленность может вырасти на 6,8% к концу года
Владивосток, 3 сентября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. В России по итогам года рост производства в обрабатывающей промышленности может выйти на уровень 6,8%, заявил 3 сентября первый вице-премьер Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.
Он напомнил, что ранее в этой отрасли прогнозировался рост более 5% по итогам года.
«Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%», — сообщил Мантуров.
Президент России Владимир Путин 26 августа заявил, что промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в России «чувствуют себя в целом уверенно», трудовые коллективы работают стабильно и строят большие планы.
Как сообщало ИА Регнум, сегодня во Владивостоке открылся девятый Восточный экономический форум. Мероприятия ВЭФ проходят на территории Дальневосточного федерального университета. С российской стороны в нём примут участие шесть вице-премьеров, генеральный прокурор, 11 министров, девять глав федеральных агентств.
Путин примет участие в ВЭФ 4–5 сентября. На следующий день, 6 сентября, форум завершит работу.