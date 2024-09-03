Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Российского лидера в центре Улан-Батора встретил почётный караул из всадников, облачённых в традиционные монгольские доспехи. Гвардия выстроилась около лестницы Государственного дворца, где установлен масштабный монумент Чингисхану.

Также для встречи Путина на центральной столичной площади Сухэ-Батора установили подиум с алым атласным паланкином. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух пожал российскому коллеге руку и похлопал по плечу, после чего главы двух государств направились на переговоры, проведение которых было запланировано в юрте.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. На следующий день он и Хурэлсух провели беседу в узком составе.

В ходе встречи президент Монголии принял предложение Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая состоится в Казани в октябре. Президент России также пригласил Хурэлсуха в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией.

Лидеры государств обсудили экономические и политические вопросы, а также активное сотрудничество стран. Путин отметил, что Россия и Монголия развивают торговлю, несмотря ни на какие трудности. Коммерческие расчёты между двумя странами почти полностью перешли на валюты, которые стали альтернативой доллару и евро, подчеркнул российский президент.