Москва, 3 сентября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Андрея Калину, Алексея Чуркина и Валерию Шабалину с завоеванием золотых медалей Паралимпийских игр в Париже. Об этом 3 сентября сообщил Паралимпийский комитет России.

Михаил Метцель/ТАСС Российский спортсмен Алексей Чуркин

Российский лидер направил телеграмму в адрес чемпиона XVII Паралимпийских летних игр в Париже в соревнованиях по плаванию спорта лиц с ПОДА в дисциплине 100 метров брассом Андрея Калины. В ней президент отметил высочайший профессионализм, силу воли и решительный победный настрой, который помог спортсмену показать блестящий результат и опередить серьёзных соперников.

Глава государства также поздравил чемпиона Паралимпиады-2024 в соревнованиях по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА в дисциплине «метание клаба» Алексея Чуркина.

«В соревнованиях с достойными соперниками вы проявили мастерство, волю, твёрдый настрой на успех. Ваш триумф стал замечательным подарком для всех российских болельщиков», — следует из поздравительной телеграммы.

Российский лидер поздравил чемпиона Паралимпийских летних Игр в соревнованиях по плаванию спорта ЛИН в дисциплине 200 метров вольным стилем Валерию Шабалину. Путин отметил, что завоёванная спортсменкой золотая медаль — заслуженная награда за мастерство, силу духа и потрясающую работоспособность.

Паралимпийские игры стартовали в Париже 28 августа и завершатся 8 сентября. В них приняли участие 85 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом. Всего в соревнованиях участвуют около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.

Как сообщало 3 сентября ИА Регнум, россиянин Александр Костин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в беге на дистанции 1500 метров. Ещё один россиянин Антон Кулятин завоевал бронзовую медаль. Костин установил паралимпийский рекорд, показав время 3 минуты 44,43 секунды.

Российский пловец Дмитрий Черняев выиграл золото Паралимпиады‑2024 в Париже на дистанции 100 метров брассом.