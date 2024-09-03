Москва, 3 сентября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Оргкомитет национальной премии индустрии товаров и услуг для детей и их родителей «Моя марка» представил лауреатов. Отбор проходил в два этапа: сначала проходило прямое голосование российских семей, а после результаты анализировал оргкомитет премии.

«Моя марка» Объявлены лауреаты национальной премии «Моя марка»

Российские семьи с 3 июня по 18 августа с помощью голосования выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг для детей и их родителей, представленных на отечественном рынке, заполнив в электронных СМИ открытые анкеты и вписав в них названия любимых брендов. Критериями при отборе лауреатов служат, прежде всего, безопасность, качество и доступность товаров и услуг, предлагаемых нашей аудитории.

По результатам голосования были выбраны лауреаты в нескольких номинациях. Так, в номинации «Формула чистоты для всей семьи» лауреатами стали подгузники MOMI и President. В номинации «Еда без вреда» были отобраны бренды Hipp, «Тёма», «Растишка», «Медвежонок» «Барни», Fresh Atelie Kids и мясные деликатесы «Вязанка».

«Для нас ценно в Год семьи в России получить признание от семей, которые своими голосами подтверждают любовь к нашим продуктам. Продукция бренда «Вязанка» помогает мамам и папам заботиться о своих близких, собирать их за одним столом и радовать тем, что они особенно любят», — отметил директор департамента маркетинга «Аби» Денис Мартасов. Он выразил уверенность в том, что поддержка семейных ценностей и традиций способствует укреплению нашего общества и создает благоприятную среду для развития каждого члена семьи.

В номинации «Безопасное будущее» лауреатами стали банковская карта для детей от Альфа-Банка и конструкторы от «Магникон», а в номинации «Территория открытий для всей семьи» — инфраструктурный городской проект «Доброград», пространство для детей и семей ВДНХ, «Окко».

В номинации «подгузники» победил бренд MOMI. Основатель компании ООО НК «ДЖАКС» и бренда подгузников MOMI Сергей Котляров поблагодарил тех, кто поддержал бренд.

«Эта победа — огромное признание нашего труда и доверия со стороны родителей, для которых качество и комфорт их малышей стоят на первом месте», — сказал он. Котляров подчеркнул, что в компании каждый день стремятся сделать продукцию еще лучше.

А лауреатами в номинации «Здоровое поколение» стали бренд «ВитаМишки», ортопедические изделия Ортека и матрасы MOON. Еще два бренда стали лауреатами в номинации «Модные годы»: обувь от «Котофей» и «Детский мир».

«В 2024 году «ВитаМишкам» пришлось сменить производителя, сохранив при этом высокое качество продуктов. С поддержкой наших постоянных потребителей «ВитаМишкам» удалось сохранить не только лидирующие позиции среди витаминов для детей, но и приобрести новых приверженцев бренда», — отметил коммерческий директор АО «Фармамед» Михаил Колчевский.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Моя марка» пройдет 14 сентября 2024 года в Государственном Кремлевском дворце, а в День народного единства телезрители смогут увидеть концерт на телеканале ТВЦ.