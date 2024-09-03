Женева, Швейцария, 3 сентября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани на брифинге.

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

«Этот закон, принятый в конце августа, вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека», — сказала она.

Шамдассани добавила, что УВКПЧ продолжает анализировать этот документ, но на это уйдёт время.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон, позволяющий запретить УПЦ на Украине. Закон запрещает деятельность на территории страны УПЦ, а также религиозных организаций, аффилированных с ней.

Зеленский 22 августа доложил патриарху Константинопольскому Варфоломею о новом законе. По мнению главы киевского режима, документ якобы сделает Украину духовно независимой.

МИД России обратил внимание на то, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 августа назвал полноценным сатанизмом разгром православия и преследование христиан за веру на Украине.