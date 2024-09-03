Москва, 3 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России потребует привлечения в год в среднем до 39 тыс. человек, говорится в информации от компании РЖД, представленной на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Строительство сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации… 38,9 тыс. человек — среднегодовая потребность для строительства», — процитировало «РИА Новости» 3 сентября выдержку из документа.

Железнодорожная магистраль относится к ВСМ, если она предназначена для движения поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч. Первую такую дорогу построят между Москвой и Санкт-Петербургом. Её планируют запустить в 2028 году. Этот маршрут сократит время поездки до 2 часов 15 минут.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что реализация ВСМ Москва — Санкт-Петербург идёт по графику. Он назвал это одним из основных проектов в России и напомнил, что его полностью поддержал президент страны Владимир Путин.

В феврале российский лидер заявил, что магистраль Москва — Санкт-Петербург станет стартовым этапом развития ВСМ в стране. Её возведение позволит достичь принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг. Линия также обеспечит создание новых рабочих мест и предоставит жителям и регионам новые возможности.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о старте строительства столичного участка ВСМ. Маршрут пройдет через регионы, в которых проживают более 40 млн человек или 27% от населения страны.

Планируется, что поезда между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить с интервалом в 15 минут. Государственная транспортная лизинговая компания в августе подписала контракт на поставку 41 высокоскоростного поезда для ВСМ.