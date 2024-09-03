Москва, 3 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. В Москве с 16 по 18 сентября в четвертый раз пройдёт глобальный форум Ecumene 2024. Его центральной темой станет технологическая трансформация в контексте устойчивого развития. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступает Газпромбанк.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Ключевая миссия форума Ecumene — создание доверительной платформы для диалога и сотрудничества профессионалов высокого уровня из разных стран мира. Это дает возможность сформировать наиболее полное видение основных тенденций на долгосрочную перспективу.

Программа Ecumene 2024 состоит из 18 дискуссий, объединенных в четыре трека: устойчивая экономика, равноправие в технологиях, всеобщее благо, преемственность поколений. В обсуждениях примут участие более 140 спикеров из разных стран мира. Эксперты обсудят вопросы непрерывного научного и образовательного процессов, информационной безопасности и искусственного интеллекта, устойчивости финансовых систем, изменения климата.

В числе российских и иностранных участников и спикеров форума выступят исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил, президент шестьдесят седьмой сессии Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич, директор Центра исследований мировой экономики Рамон Пикс-Мадруга, секретарь по экономическим и финансовым вопросам министерства иностранных дел Бразилии Маурисио Карвальо Лирио. Также в форуме примут участие представители администрации президента РФ и правительства России, ведущих федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, финансовых организаций, научного и экспертного сообществ.

Тематические направления сформированы с учетом рекомендаций по итогам круглых столов, проходивших в течение всего года в рамках уникальной дискуссионной площадки клуба Ecumene. В работе дискуссионного клуба на постоянной основе принимают активное участие представители ООН, руководители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти РФ, представители научного сообщества и бизнеса, наиболее значимых общественных организаций и профессиональных объединений. Все это позволило заложить систему более четкого формирования обоснованной позиции России для дальнейшего представления в рамках международных встреч и включения в итоговые документы различного уровня.

Результаты работы форума ежегодно презентуются в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP).

Первый глобальный форум Ecumene состоялся в сентябре 2021 года в Москве. Более 130 000 зрителей из 50 стран следили за событиями и деловой программой, в рамках которой состоялись выступления более 70 спикеров из 16 стран мира. С каждым годом аудитория мероприятия увеличивается. Так, в 2022 году в форуме приняли участие 100 спикеров из 22 стран мира, а зрителями стали более 300 000 человек из 83 стран. В 2023 году в дискуссиях приняли участие более 120 экспертов, а мероприятия форума посмотрели более 700 000 зрителей из 87 стран.