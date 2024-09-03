Вашингтон, 3 сентября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск с нетерпением ожидает момента, когда его назначат в команду экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа. Предприниматель сообщил об этом 3 сентября в соцсети Х (ранее Twitter).

Yolanda Ruiz/Global Look Press Илон Маск

«Я не могу дождаться этого», — признался Маск.

По словам бизнесмена, нынешнее правительство США допускает слишком много ненужных расходов и осуществляет излишнее регулирование, от которого нужно «избавиться как можно скорее».

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Трамп заявил, что рассматривает Маска в качестве сотрудника американской администрации в случае своей победы на выборах президента США. По словам экс-главы Белого дома, он готов предложить предпринимателю пост советника или члена кабинета главы своей администрации, если тот будет не против этого.

Позднее в этот же день Маск согласился работать в команде экс-президента США в случае победы последнего на президентских выборах. Мультимиллиардер также тогда прикрепил к сообщению свою фотографию за трибуной с подписью «Департамент эффективности правительства».