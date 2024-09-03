Улан-Удэ, 3 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Появилось фото с места жёсткой посадки вертолёта Ми-171 в Бурятии. Снимок опубликовал Telegram-канал «112».

Фото t. me/ENews112 /18 637

Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека. По данным ТАСС, пострадавшими оказались два медработника.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября вылетевший из Иркутска в Орлик вертолёт перестал выходить на связь. Это произошло на границе Бурятии с Иркутской областью. Следователи организовали проверку.

Позднее экипаж вертолёта сообщил, что с воздушным судном всё хорошо. На борту находились шесть человек, все они живы. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что вертолёт авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс.