Москва, 3 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили истребитель МиГ-29, три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 3 сентября сообщило Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Также были поражены 37 беспилотных летательных аппаратов.

По данным оборонного ведомства, с начала проведения СВО российская армия уничтожила 642 самолёта, 283 вертолёта, 30 987 беспилотников. Также ВСУ лишились 575 зенитных ракетных комплексов, 17 811 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшую неделю средствами ПВО были уничтожены истребитель МиГ-29, четыре ракеты «Точка-У» и три американские ракеты ATACMS. ВС России также поразили 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов.

По данным на 3 сентября, в Харьковской области ВСУ за сутки потеряли более 150 военных, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» калибра 122 мм.