Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Коммерческие расчёты между Россией и Монголией почти полностью перешли на валюты, которые стали альтернативой доллару и евро, заявил президент РФ Владимир Путин 3 сентября в ходе официального визита в Улан-Батор.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%», — добавил российский президент.

Стороны в ходе переговоров уделили отдельное внимание развитию торгово-инвестиционных связей. Россия каждый раз откликается на просьбы Монголии удовлетворить растущие потребности в топливе, в том числе на льготных условиях, подчеркнул глава государства.

Президент также заявил, что Москва видит перспективы сотрудничества с Улан-Батором в газовой сфере. Он отметил, что почти полностью завершилась работа по временному торговому соглашению между Евразийским экономическим сообществом и Монголией, что упростит поставки монгольских товаров на российский рынок.

Как передавало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день он и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели беседу в узком составе.

Лидеры государств в том числе обсудили экономические и политические вопросы, а также активное сотрудничество стран. Путин отметил, что Россия и Монголия развивают торговлю, несмотря ни на какие трудности.