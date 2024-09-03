Москва, 3 сентября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Брат Павла Дурова и сооснователь Telegram Николай Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Программист разыскивается французскими правоохранителями в рамках того же дела, что и его брат Павел. Ордера на их арест были выданы в один день, 25 марта. Известно, что, помимо российского, Павел имеет паспорта еще нескольких стран — Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

«Николай также имеет гражданство Сент-Китс и Невис», — сказал собеседник агентства.

О местонахождении Николая в настоящее время ничего не известно.

Как сообщало ИА Регнум, Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Главу Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. После заседания 28 августа Дурова перевели из-под стражи под судебный надзор, обязали внести залог в размере 5 млн евро и запретили покидать Францию.

По словам Дурова, в Париж он прилетел для ужина с Эммануэлем Макроном. Французский лидер заявил, что не знал о прилёте Дурова и не собирался с ним встречаться.

Дурову инкриминируется совершение ряда преступлений и правонарушений: соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе ОПГ; предоставление услуг криптологии, импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления, а также распространение изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер, и незаконный оборот наркотиков.