Москва, 3 сентября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Мосгорсуд приговорил директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом 3 сентября сообщили в ведомстве.

Институт теоретической и прикладной механики Александр Шиплюк

«Окончательно назначить Шиплюку наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года», — огласил приговор судья Александр Рыбак.

Также учёному присудили штраф в размере 500 тыс. руб.

Как передавало ИА Регнум, Шиплюка арестовали летом 2022 года. Он считается крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В тот же период по делу о госизмене был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Анатолий Маслов. 21 мая 2024 года суд приговорил его к 14 годам в исправительной колонии строгого режима.

Также в 2022 году арестовали научного сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Дмитрия Колкера, позднее скончавшегося от рака.