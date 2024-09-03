Нижний Тагил, Свердловская область, 3 сентября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Отец 11-летней школьницы, тело которой нашли в подвале дома в Нижнем Тагиле, сообщил, что в квартире его соседа при обыске были найдены следы крови.

Belkin Alexey/Global Look Press

Он уточнил, что мужчина проживает в соседнем подъезде. Более того, они были знакомы между собой лично.

«В квартире кровь нашли. Дверь была вскрыта. Дверь вскрыли и обнаружили кровь», — рассказал мужчина порталу Е1.

Чья именно кровь была обнаружена в соседней квартире, предстоит установить. Известно, что соседа задержали в Москве и в настоящее время везут в Нижний Тагил.

«Он ко мне приходил 30 числа, когда я пошёл в ночь на работу. Он мне предлагал мяса поесть», — отметил отец девочки.

Как сообщало ИА Регнум, 11-летняя жительница Нижнего Тагила пропала четыре дня назад. Ребёнок жил с отцом, мать недавно скончалась от онкологического заболевания. Девочка 31 августа отпросилась на прогулку, но в назначенное время не вернулась. Отец обратился в полицию. Начались поиск, в которых участвовали более сотни человек.

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что тело школьницы найдено в подвале дома неподалёку от стадиона «Юность». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).