Москва, 9 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Мосты и путепроводы — неотъемлемый элемент дорожной инфраструктуры. Они связывают между собой города и сёла, сокращают время, которое жители затрачивают на дорогу. Всё это помогает улучшать качество жизни: развивать экономику, туризм, наращивать объемы транспортировки товаров и многое другое.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области Ленинградский мост, Омск

Но большинство мостовых сооружений в стране были возведены в 50–60-е годы прошлого века, когда транспортная нагрузка на них была гораздо меньше. Приведение их в нормативное состояние — не просто важная задача, а вопрос безопасности. Искусственные сооружения ремонтируют, реконструируют и строят исходя из современных задач. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022–2023 годах дорожники привели в порядок более 94 800 метров мостовых сооружений. До конца 2024 года в регионах запланировано отремонтировать, реконструировать и построить более 700 мостов и путепроводов, чья общая протяженность составит более 58,7 тыс. метров, свыше 70 искусственных сооружений из них уже завершены.

«Национальный проект «Безопасные качественные дороги» заслуженно стал одним из самых узнаваемых в России. Он помогает решать амбициозные задачи и позволяет реализовать крупные объекты, которые не только модернизируют транспортный комплекс страны, но и повышают комфорт граждан, меняя их жизнь к лучшему. По нацпроекту проводится масштабная работа в том числе на искусственных сооружениях, которые являются неотъемлемыми элементами единого дорожного каркаса», — подчеркнул зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Мост через реку Большой Кинель, Оренбургская область

Строительство мостов и развитие экономики — неразрывные вещи, отмечает заместитель начальника Федерального управления автодорог «Центральная Россия» Тимур Берхамов.

«Мы всё это строим, чтобы от точки А до точки Б транспорт проехал быстрее. Мы экономим на бензине и времени, при этом улучшается логистика и экологическая обстановка. Мосты и дороги — это нечто целое и неделимое. Без дороги не будет мостов, без мостов — дороги. А без дороги мы далеко не уедем», — говорит он.

По мнению экономиста, эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, инфраструктурное строительство — это всегда поддержка экономики. Так, строительство мостов ускоряет транспортное сообщение, повышает доступность регионов, способствует развитию внутреннего туризма, снижает издержки на транспортную логистику компаний, а это, в свою очередь, снижает цены на товары для людей.

Например, значительно комфортнее стала жизнь в Екатериновском районе Саратовской области благодаря открытию моста через реку Сердоба. Для местных жителей это важный объект, ведь он фактически соединяет муниципалитет с соседней Пензенской областью.

Мост построили в 1978 году, но за время эксплуатации состояние сооружения сильно ухудшилось. Большегрузы проезжали по нему с трудом, а местные жители опасались, что мост может рухнуть. Пришлось практически с нуля возводить опоры и пролеты, укладывать бетонное основание, грунт и покрытие, расширять тротуары и проезжую часть.

«На другой стороне у нас находится огромное количество полей, всё сообщение идет у нас только через этот мост. Нам ежедневно из Пензенской области доставляют продукты», — рассказала местная жительница Галина Беляева.

До конца 2024 года в Саратовской области будут отремонтированы ещё пять мостов.

А в курганском посёлке Тополя сделали капитальный ремонт моста, связывающего микрорайон с основной частью города.

«Много лет ждали мы этот мост и наконец дождались», — говорит жительница посёлка Тополя Наталья Данилова.

Департамент экономического развития Курганской области Мост через реку Пикушку, микрорайон Тополя, Курганская область

Всего за 2024 год в Курганской области по нацпроекту запланировано привести к нормативу девять мостовых сооружений общей протяженностью 958 метров. Каждый из объектов имеет большое значение для обеспечения транспортного сообщения.

К примеру, 42-метровый мост через реку Канаш в Шадринске фактически отстроили заново: установили новые сваи, уложили бетонные плиты и новый асфальт, установили ограждения и нанесли разметку. Также в этом году на мосту и прилегающей улице будет установлено освещение со световыми консолями.

В Ульяновской области в этом году по нацпроекту отремонтируют 14 мостов общей протяженностью более 481 м. Так, уже завершён капремонт 35-метрового моста через реку Томышовку в Новоспасском районе. Этот важный для местных жителей объект расположен в селе Самайкино на трассе М-5 «Урал» — Самайкино и обеспечивает доступ к социально значимым учреждениям. Дорожники уложили асфальт на проезжей части моста и подходах к нему, укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Кроме того, они благоустроили прилегающие территории.

Министерство транспорта Ульяновской области Мост через реку Томышовку, Ульяновская область

В Омске провели капитальный ремонт Ленинградского моста. Сооружение обеспечивает переправу через реку Иртыш. После ремонта количество полос для движения транспорта выросло с трех до шести. Рабочие заменили тротуар и ограждения, обновили асфальт и опоры наружного освещения. К тому же с обеих сторон моста они отреставрировали и построили удобные лестницы и смонтировали архитектурную подсветку.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области Ленинградский мост, Омск

«При поддержке нацпроекта Ленинградский мост значительно преобразился, и омичи уже смогли удостовериться в этом на практике. Проезд на транспорте стал более быстрым и комфортным, а пешеходные тротуары — шире и безопаснее», — рассказал журналист и общественник Алексей Пантелеев.

В Свердловской области в этом году построили путепровод через железнодорожные пути на 127-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Эта региональная трасса одна из самых востребованных и загруженных на Среднем Урале. Длина путепровода — 84 м, а общая протяженность вместе с подходами — 1,2 км. Сооружение рассчитано на пропуск тяжеловесного транспорта и позволяет пересекать дорогу выше уровня железнодорожных путей. Это экономит время в пути и уменьшает количество пробок. Объект удалось сдать на полгода раньше запланированного срока. Теперь поездка в населенные пункты стала безопаснее и быстрее.

«Дорога используется интенсивно, здесь идет большой поток автомобилей. После строительства путепровода не стало препятствия на трассе. Сейчас не надо ждать на переезде и пересекать рельсы. Путепровод исключает риски выезда автомобилей и мотоциклов на железнодорожное полотно, опасности поломки на путях и других аварийных ситуаций», — отметил президент мотоклуба «Рыси 66» Алексей Скорняков.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Безопасные качественные дороги» делает дороги в России безопаснее и комфортнее: по всей стране строят и ремонтируют федеральные трассы, региональные дороги, искусственные сооружения (мосты, развязки, путепроводы, эстакады и другое).