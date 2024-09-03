Артёмовский, Свердловская область, 3 сентября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейн Хамидов несколько лет проживал в Свердловской области. Об этом рассказал бывший сосед семьи Иван Князев.

Суды общей юрисдикции города Москвы Хусейн Хамидов

В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что Хамидов жил в трёхквартирном доме вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в небольшом городе Артёмовский. Семья занимала самую большую квартиру, которую не снимала, а приобрела в собственность. При этом за коммунальные услуги владельцы жилья не платили.

По словам Князева, семья прожила здесь около трёх лет. Женщина занималась воспитанием детей и получала на них выплаты, а отец работал вахтами.

«Она съездила на родину, потом приехала. Что-то они рассорились. Она предлагала переехать, а он отказывался. Она собралась, забрала ребятишек и уехала. Он два дня пожил и тоже уехал», — вспомнил Князев.

Личный архив Хусейн и Хасан Хамидовы во время службы в армии

Он уточнил, что семья покинула квартиру примерно десять лет назад.

Пенсионер добавил, что семья мало общалась с местными жильцами.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения пятерым фигурантам, чьи имена ранее не раскрывались. Ими оказались Гадоев Шахромджон, Исмаилов Зубайдулло, Солиев Мустаким, Солиев Умеджон и Хамидов Хусейн. Их задержали и арестовали в апреле в Дагестане, потом этапировали в Москву.

По словам дяди Хамидова, Хусейн уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад. У него есть российское гражданство.

Как рассказала хозяйка квартиры, которую снимала семья Хамидовых, отец одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» за год до трагедии переехал из Екатеринбурга в Москву. Женщина добавила, что ничего плохого не замечала, платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии. Сына их она не видела.

Манижа, сестра Хамидова, так же как и он живёт в России. Сестра прописана в доме мужа — дом они купили недалеко от Душанбе, но живут и работают в РФ.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они ворвались внутрь здания и начали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 144 человека, включая шестерых детей. Кроме того, ещё более 500 человек пострадали.

Четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки, задержали 23 марта в Брянской области. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след.